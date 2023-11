MN - Verso Milan-Psg: splende il sole a Milanello (e anche sull’infermeria). Il punto dalla rifinitura: Pioli con i titolari?

Un sole splendente - abbastanza raro di questi ultimi tempi - sta accompagnando il Milan nella vigilia della delicata sfida contro il Paris Saint-Germain, in programma domani alle 21 a San Siro.

Le news da Milanello

E il sole, finalmente, splende anche sulle notizie arrivate da Milanello: hanno, infatti, partecipato alla rifinitura sia Pulisic, che Theo Hernandez, che Chukwueze che Krunic; tutti saranno disponibili per domani assieme a chi era già presente, Leao su tutti, contro l’Udinese. Out Simon Kjaer, a oltre agli assenti di lungo corso Kalulu, Sportiello, Bennacer e Caldara. Non è presente invece il giovane Simic, il quale non è utilizzabile in quanto è da meno di due anni nel settore giovanile. Prima dell’allenamento, da registrare il colloquio tra Stefano Pioli e Geoffrey Moncada.

La probabile formazione

Contro Luis Enrique e Mbappè, dunque, Stefano Pioli dovrebbe tornare a schierare la formazione titolare: 4-3-3 con Maignan in porta, Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez in difesa. A centrocampo, ci saranno Krunic e Reijnders, mentre c'è un ballottaggio tra Loftus-Cheek e Musah per la terza maglia da titolare. Davanti spazio al tridente composto da Pulisic, Leao e Giroud.