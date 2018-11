Non basta una soluzione temporanea per tamponare l'emergenza: fondamentale l'inserimento di Simic e il recupero di un centrocampista

A quattro giorni dalla sfida dell'Olimpico, fondamentale scontro diretto per la corsa alla Champions League, Gattuso sembra aver scelto per la difesa a tre, provando ad ovviare all'emergenza con qualche adattamento ed una profonda densità in mezzo al campo. Non è ancora chiaro chi saranno i componenti della retroguardia, ma ad oggi è sensato immaginare un trio formato da Calabria (recuperato dal problema alla caviglia), Zapata e Rodriguez. Difficile un utilizzo di Simic, almeno a Roma contro la Lazio, stesso discorso per quanto riguarda il possibile arretramento di Kessie, vista la coperta corta tra difesa e centrocampo.

SOLUZIONE TEMPORANEA - Quello che bisogna sottolineare è che questa situazione non si limiterà solo a Lazio-Milan, ma proseguirà anche per le seguenti otto partite da qui a fine anno. E' credibile pensare che Calabria (o Abate), Zapata e Rodriguez possano giocare tutte le gare? Calabria pare più idoneo di Abate al ruolo, ma sappiamo che la continuità (dal punto di vista fisico) non è il suo forte. Zapata ha già giocato in una difesa a tre, ma mai da perno centrale. Rodriguez ha già giocato in quella posizione, ma sempre affiancato da due colleghi piuttosto rodati. Tanti, troppi, "ma". Questo schieramento potrebbe anche funzionare contro la Lazio, soprattutto se supportato dal lavoro degli esterni di centrocampo ed una prova battagliera del duo Kessie-Bakayoko, ma nel lungo periodo rischierebbe di mostrare palesemente le sue lacune.

TROVARE UNA STABILITA' - Visto il numero abbondante di gare, dunque, Gattuso dovrà anche pensare a qualche soluzione che possa garantire una certa stabilità, anche dal punto di vista tattico. La più ovvia sarebbe l'utilizzo di Simic, unico centrale di ruolo insieme a Zapata in rosa: comprensibile che Rino non lo voglia "bruciare", buttandolo in campo dopo tanto tempo in una sfida complicata come quella dell'Olimpico, ma già contro il Dudelange potrebbe (o meglio dovrebbe) arrivare il suo momento. L'alternativa "solida" è rappresentata invece da Kessie, il quale sarebbe sì un adattato (ha giocato in quel ruolo ad inizio carriera), ma è uno dei pochi della rosa a garantire una presenza fissa nel corso delle settimane. Se la coppia Kessie-Zapata trovasse la quadra, Gattuso potrebbe evitare di dover provare e riprovare ogni settimana, anche se si manifesterebbe un altro problema: come sostituire l'ivoriano in mezzo al campo? Anche qui il tecnico rossonero dovrà fare di necessità virtù, a prescindere dall'eventuale arretramento dell'ex Atalanta. Bonaventura ha finito anzitempo la stagione e Biglia starà fuori fino a marzo. E' chiaro che a gennaio il Milan farà mercato, ma anche arrivassero più rinforzi è necessario che Rino "recuperi" almeno uno del trio Bertolacci-Mauri-Montolivo. Un altro passo obbligatorio per provare ad uscire indenni da questa emergenza.