Ok il rinnovo di Giroud, ma servirà un nuovo 9: Hojlund l'ideale, Ligue1 interessante

Solo che... non ci si potrà più accontentare del solo Olivier. Néné, d'altronde, hanno dato e stanno dando garanzie sia dal punto di vista tecnico (le buone prestazioni per entrambi si contano sulle dita di una mano) che fisico (sono stati tanti gli infortuni in questa stagione) ed è naturale che, per far fare un ulteriore salto di qualità al progetto, servirà assolutamente affiancare a Giroud un, che sia il: non si può pensare di prendere un profilo che sia l'una (una scommessa da aspettare e far crescere non è più una opzione percorribile) né l'altra (un attaccante che sia certezza costa dai 70 milioni in su ed è una spesa che non si può sopportare). Un profilo del genere potrebbe alternarsi tranquillamente a Giroud nella prossima stagione, permettendo al 37enne francese didella gloriosa numero 9 rossonera con il tempo e la calma necessari.Quali sono, dunque, i profili che potrebbero ritrovarsi in questo range? L'ideale, certamente, sarebbe, attaccante classe 2003 che, in questa stagione, sta impressionando tutti con le maglie di Atalanta e Danimarca; dal punto di vista anagrafico, tecnico e fisico sembra davvero l'ideale per il progetto del Milan: una punta moderna, giovane, cattiva, atleticamente devastante, col costo ancora - aste europee permettendo - abbastanza accessibile (difficile si superino i 50 milioni di euro, che per una punta di questi tempi non sono neanche troppi). Altri profili interessanti e già accostati al Milan giocano tutti in Ligue1: Jonathandel Lille, Folarimdel Reims in prestito dall'Arsenal, Elyei del Montpellier e Teremdel Nizza in prestito dal Lorient. I nomi e le alternative ci sono: molto, se non tutto, passerà dalla qualificazione alla prossima Champions League, dall'eventuale rinnovo di Rafa Leao e dalle possibili cessioni di ingaggi pesanti come quelli di Rebic e Origi.