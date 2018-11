Patrick nella storia: detronizzato Bettega, ora il record è tutto di Cutrogol

Il pallone che passa sotto il fianco di Landry Bonnefoi, figura semi-mitologica che ha solo sfiorato il calcio italiano, vale molto più di un semplice gol al modesto F91 Dudelange. È l'iscrizione ufficiale all'albo d'oro del calcio, la certificazione registrata di un nuovo ingresso nella storia azzurra. Sì perché quel tiro è uscito dal piede affilato di Patrick Cutrone, nato a Como il 3 gennaio 1998, da ieri il più giovane giocatore della storia del football nostrano ad arrivare a 10 gol nelle Coppe Europee.

Precoce Patrick lo è sempre stato. Fin da quando giocava sotto età in ogni categoria del settore giovanile rossonero, segnando a chiunque. Senza se e senza ma. Un ragazzo anzitempo, che brucia le tappe della gioventù come la linea del fuorigioco. È questione di attitudine, di mentalità, di voglia di muoversi (per l'appunto) in anticipo. Cose che non s'imparano, che fanno parte da sempre del proprio dna del pallone. Un bagaglio personale che ha permesso al numero 63 di trasformarsi, per una notte, nel numero uno degli attaccanti italiani in europa.

Sul podio, nel gradino più alto, Patrick ci sale a 20 anni, 10 mesi e 26 giorni (dati forniti dalla redazioni di Milan TV), strappando il primato al precedente record man Roberto Bettega. In un Juventus-Rapid Vienna datato 8 dicembre 1971, l'allora 'Bobby Gol' buttò il pallone in rete a 20 anni, 11 mesi e 11 giorni. 'Cutro' spodesta dal trono l'ex bianconero, posizionandosi più in alto nel ranking anche di un'altra ex stella della Vecchia Signora: tale Alessandro Del Piero, curiosamente in gol sempre in Juventus-Rapid Vienna del 30 ottobre '96 all'età di 21 anni, 11 mesi e 21 giorni. Scorrendo nell'albo d'oro di Coverciano, la casa del calcio azzurro, troviamo i volti di Pierino Prati (22 anni, 5 mesi, 15 giorni) in doppia cifra in un Milan-Ajax del maggio 1969 e di Sandro Mazzola (22 anni, 6 mesi, 4 giorni) con la marcatura di Liverpool-Inter 3-1 del 4-5-1969. Nomi e gesta che hanno scandito i tempi della nostra vita calcistica e scandiranno quelli di chi verrà dopo. A partire da Patrick Cutrone, il nuovo Re d'Europa italiano.