Per il 4-4-2 non bastano due centravanti: Ibra o non Ibra, un innesto è obbligatorio

I Los Angeles Galaxy vogliono provare a trattenere Zlatan Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic ha confermato che il nuovo contratto verrà firmato presto, ma sottolineando (con una battuta) che la cifra dovrà essere più alta. Lo svedese ha ammesso che l'interessamento del Milan esiste, e probabilmente non solo quello dei rossoneri, visto lo spessore del nativo di Malmo nonostante i 37 anni compiuti. Interessamento non è sinonimo di trattativa o trasferimento, ma "non è un segreto", citando lo stesso Ibra, che le parti siano (state) in contatto.

ATTACCO CORTO - Una cosa è certa: il Milan, a gennaio, dovrà acquistare un altro centravanti. In tanti si preoccupano che un arrivo di peso possa minare la crescita di Cutrone, ma in realtà è completamente l'opposto. L'impiego costante di due sole punte nel 4-4-2 attuale è ai limiti dell'impossibile, come accaduto nel secondo tempo di Udine o come accadrà domani a Siviglia. Basta un piccolo problema fisico per dover trasformare il modulo di gioco e questo, alla lunga, può diventare un grosso problema.

INNESTO OBBLIGATORIO - Ibrahimovic sarebbe un innesto importantissimo non solo a livello numerico. Lo svedese potrebbe garantire l'uprgrade decisivo per la complicata corsa alla Champions, alternandosi in maniera naturale a Cutrone e Higuain. Alcuni si preoccupano di come potrebbe reagire lo spogliatoio, ma i pro sarebbero nettamente superiori ai contro. In ogni caso, se non fosse Ibra, il Milan dovrebbe comunque inserire un altro centravanti, permettendo a Gattuso una rotazione congrua anche soltanto nelle sostituzioni a gara in corso. Domani il Milan giocherà una gara decisiva con tutti gli attaccanti in campo (se Borini fosse impiegato in mediana) e il solo Halilovic in panchina. Una situazione di emergenza che non si dovrebbe ripetere.