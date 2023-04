Per lo scontro diretto con la Roma riecco il Milan dei titolarissimi: c'è anche Giroud

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella che attende domani il Milan all'Olimpico sarà una sfida importante tanto quanto le tre contro il Napoli della prima metà del mese di aprile; è vero, non c'è né il testimone da Campioni d'Italia da passare né una semifinale di Champions League da conquistare, ma quello con la Roma è uno scontro diretto a tutti gli effetti e il Milan, per dovere di classifica, ha la necessità di vincerlo.

“Lo scontro diretto - ha dichiarato Rade Krunic a MilanTV - sicuramente pesa molto di più, diciamo che sono in ballo sei punti. Se vinci sei molto avanti". Il Milan, d'altronde, ha urgente bisogno di incamerare punti nelle sfide che precedono l'euroderby, il quale, inevitabilmente, catalizzerà l'attenzione e catturerà le energie psico-fisiche di tutto l'ambiente; è doveroso, dunque, dare continuità alla vittoria contro il Lecce sia contro la Roma che contro la Cremonese, per poi arrivare al match con la Lazio con la possibilità di fare turnover.Turnover che, senza dubbio, non ci sarà domani. Stefano Pioli schiererà la formazione dei titolarissimi, potendo contare anche su Olivier Giroud; il centravanti francese, dopo aver saltato per gestione il match di domenica scorsa contro il Lecce e essersi allenato a parte nel primo allenameto di squadra di mercoledì, ha svolto ieri l'intera seduta in gruppo ed è pronto per guidare, assieme a Rafa Leao, l'attacco rossonero in quel di Roma. Proprio come era successo a Napoli.