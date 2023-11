Prestazione top in un San Siro magnifico: Leao e Giroud ribaltano il PSG e il Milan è in piena corsa Champions

Leao e Giroud ribaltano Skriniar e il Milan, con una prestazione eccezionale in un San Siro magnifico, si rimette in pienissima corsa per gli ottavi di Champions League. Sugli scudi Leao, sacrificatosi tantissimo anche in fase difensiva, e Loftus-Cheek, dominante ovunque.