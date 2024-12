probabile formazione Fonseca conferma tutto. A Bergamo con Musah esterno

Passati gli ottavi di finale di Coppa Italia con il netto 6-1 di martedì contro il Sassuolo, il Milan è ora atteso dalla tanto importante quanto complicata trasferta sul campo dell'Atalanta in campionato. Questa sfida dirà molto delle possibili ambizioni del Diavolo che crede ancora di poter dire la sua anche in ottica scudetto nonostante i dieci punti di distacco dalla vetta (i rossoneri devono recuperare una partita).

Per questa partita, Paulo Fonseca, dopo il turnover in Coppa Italia, dovrebbe riproporre la stessa formazione scesa in campo dal primo minuto sabato scorso contro l'Empoli a San Siro: Maignan in porta, in difesa Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez. In mezzo al campo spazio agli inamovibili Reijnders e Fofana, mentre i tre trequartisti alle spalle di Morata saranno ancora Musah, Pulisic e Leao.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

22 Emerson 28 Thiaw 46 Gabbia 19 Theo

29 Fofana 14 Reijnders

80 Musah 11 Pulisic 10 Leao

7 Morata

A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 2 Calabria, 42 Terracciano, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 21 Chukwueze, 8 Loftus-Cheek, 17 Okafor, 90 Abraham. All. Paulo Fonseca.

Squalificati: /

Diffidati: Fofana

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Jovic

Ballottaggi: /

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: LA PENNA

Assistenti:GIALLATINI – COLAROSSI

IV uomo: GUIDA

VAR: DI PAOLO

AVAR: GHERSINI

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: venerdì 6 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it