Probabile formazione Milan: a Madrid con un rientro in difesa e Giroud al centro dell'attacco

Domani sera il Milan avrà l'ultima occasione per provare a proseguire il proprio percorso in Champions (qui per tutte le combinazioni utili) contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che avrà dalla sua anche un Wanda Metropolitano infuocato. Mister Pioli non recupera né Tomori, né Calabria e né Rebic, ma vede il ritorno in difesa di Alessio Romagnoli. Andiamo a vedere nel dettaglio le possibili scelte del tecnico rossonero:

ALTERNANZA IBRA-GIROUD - "Ibra sta bene, però è chiaro che giochiamo tanto, sono tante le partite importanti e tutte per noi pesano tanto e vedremo che scelte farò per domani”. Così Pioli spiega ai microfoni di Sport Mediaset la probabile panchina di Zlatan dal primo minuto: sarà Giroud, che con il Chelsea al Metropolitano segnò uno splendido gol in rovesciata, a guidare l'attacco rossonero dall'inizio. Con Saelemaekers a destra e Diaz al centro praticamente sicuri, il dubbio è sulla fascia sinistra. Leao, uscito con la Fiorentina con i crampi, non è al top della forma fisica e potrebbe non partire dall'inizio. È un dubbio che verrà sciolto solamente domani, nel caso è pronto Rade Krunic.

SANDRO E FRANCK - Mister Pioli si affiderà ancora una volta alla coppia Kessie-Tonali, anche se c'è anche la possibilità che al posto dell'ex Brescia giochi Ismael Bennacer. Anche questo ballottaggio verrà deciso domani. In panchina Bakayoko è pronto a subentrare a partita in corso e dare una mano ai compagni.

TORNA IL CAPITANO - Al centro della difesa non recupera Tomori ma torna Alessio Romagnoli: sarà il capitano rossonero a fare coppia con Simon Kjaer. Sulla sinistra il solito Theo Hernandez, mentre a destra dubbio tra Kalulu e Florenzi. Il francese ha dimostrato a Firenze di stare bene, mentre la condizione dell'ex Roma sta migliorando giorno dopo giorno. In porta ci sarà ancora Ciprian Tatarusanu in attesa del recupero di Maignan (occhio alla gara di domenica con il Sassuolo).

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Stefano Pioli.