Probabile formazione - Milan in emergenza contro la Lazio: Gattuso sceglie la difesa a tre, a centrocampo Borini in vantaggio su Laxalt

Archiviata la sosta per le Nazionali, il Milan torna a pensare al campionato, dove domani tornerà in campo contro la Lazio, alle 18 all’Olimpico. La pausa non ha aiutato Gennaro Gattuso nel recuperare i giocatori infortunati ma, al contrario, lo ha privato di Romagnoli, lasciando la rosa con un solo difensore centrale di ruolo. Non in perfette condizioni, inoltre, è tornato anche Hakan Calhanoglu dalla sua Turchia che, tuttavia, domani contro i biancocelesti sarà in campo.

DIFESA A TRE – Gennaro Gattuso non si è potuto concedere il lusso di scegliere i suoi uomini in difesa per la sfida contro la Lazio. L’infortunio di Romagnoli in Nazionale e il precedente infortunio di Musacchio, hanno lasciato il tecnico milanista privo di un difensore centrale da affiancare a Cristian Zapata nel classico schieramento a 4. Per questo motivo, all’Olimpico il Milan tornerà alla difesa a tre, in cui Abate e Rodriguez saranno schierati ai fianchi del colombiano.

BORINI PIÙ DI LAXALT – Sarà un 3-4-3 o 3-4-2-1 quello con cui il Milan domani sera sfiderà la Lazio. La coppia centrale del centrocampo rossonero sarà composta da Bakayoko e Kessie. I due, nelle ultime uscite precedenti alla sosta, hanno dimostrato un’intesa sempre crescente. Inoltre, il maggiore minutaggio sembra aver favorito il francese che, partita dopo partita, si è rivelato sempre più decisivo in fase di recupero palla e di ripartenza. A sinistra dovrebbe giocare Fabio Borini, che sarebbe vantaggio nel ballottaggio con Laxalt, mentre sulla fascia opposta Calabria verrà adattato nel ruolo di esterno alto.

CUTRONE TITOLARE – Gonzalo Higuain sconterà domani la prima delle due giornate di squalifica rimediate nella sfida contro la Juventus. Gennaro Gattuso schiererà Patrick Cutrone al suo posto. Il giovane attaccante sarà chiamato a dimostrarsi decisivo anche dal primo minuto, dopo aver già ampiamente messo in mostra, tanto nella scorsa stagione quanto in quella in corso, la propria esplosività nel subentrare a partita in corso. Alle spalle del 1998, giocheranno Suso e Calhanoglu, recuperato dopo essere tornato leggermente acciaccato dal ritiro della Turchia.

Questa dunque la probabile formazione del Milan (3-4-2-1): Donnarumma; Abate, Zapata, Rodriguez; Calabria, Kessie, Bakayoko, Borini; Suso, Calhanoglu; Cutrone.