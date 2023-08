Probabile formazione Milan: Pulisic in campo, Reijnders a centrocampo. Ecco le scelte di Pioli

Dopo il successo convincente alla prima di campionato a Bologna contro la squadra di Thiago Motta, i rossoneri di Stefano Pioli sono pronti ad esordire a San Siro in questa nuova stagione per la sfida con il Torino di sabato sera. Non dovrebbero essere cambi di formazioni per la gara con i granata: Mike Maignan confermato tra i pali, Calabria a destra favorito su Kalulu, Thiaw e Tomori in difesa, con Kjaer e Pellegrino pronti a subentrare, e Theo Hernandez.

A centrocampo Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders, con Musah che apparirà per la prima volta in distinta a causa della squalifica scontata contro il Bologna. In attacco, Giroud in mezzo con Leao e Pulisic ai suoi lati. Pronti a subentrare e a fare male Samuel Chukwueze e Noah Okafor, così da tenere alti i ritmi e poter far male al Torino.

MILAN (4-3-3)

Maignan

Calabria Thiaw Tomori Theo

Loftus Krunic Reijnders

Pulisic Giroud Leao

All. Stefano Pioli

A disp.: Sportiello, Mirante, Florenzi, Calabria, Kjaer, Pellegrino, Simic, Adli, Pobega, Zeroli, Musah, Chukwueze, Okafor, Luka Romero, Saelemaekers, Colombo, Chaka Traore.

Indisponibili: Bennacer

Squalificati: /

Diffidati: /

Ballottaggi: /

SQUADRA ARBITRALE

Abritro: Mariani

Assistenti: Rossi - Massara

IV: Massimi

VAR: Valeri

AVAR: Miele

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

Ore: 20.45

TV: DAZN, Sky

web: MilanNews.it