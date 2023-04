Probabile formazione Milan. Torna Giroud, a Roma con gli 11 di Napoli

MilanNews.it

Quando il gioco si fa duro, ed è durissimo, i duri continuano a giocare. La formazione del Milan per la sfida di domani contro la Roma si può presentare con questo detto rivisitato per l'occasione: all'Olimpico scenderanno in campo dall'inizio gli stessi 11 che hanno buttato fuori il Napoli dalla Champions League pochi giorni fa. Quella contro la squadra di Mourinho è una sfida troppo importante nell'ottica corsa Champions per possibili turnover ed esperimenti, ed ecco che Pioli scegli l'11 che al momento gli può offrire le garanzie migliori.

Tra i pali l'insostituibile Maignan, in difesa torna dalla squalifica Calabria che completa la linea difensiva a quattro. In mediana ancora spazio a Tonali e Krunic, trequarti di sostanza con Diaz a destra, Bennacer centrale e Rafa Leao a sinistra. Guida l'attacco Olivier Giroud, che ha recuperato dalla botta al polpaccio presa contro il Napoli. Da segnalare il forfait dell'ultim'ora di Florenzi, che non ha viaggiato con la squadra e non sarà della partita a causa di un attacco influenzale accusato ieri sera.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez

8 Tonali, 33 Krunic

10 Brahim Diaz, 4 Bennacer, 17 Leao

9 Giroud

All. Stefano Pioli

A disposizione: 1 Tatarusanu, 83 Mirante, 20 Kalulu, 28 Thiaw, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 7 Adli, 40 Vranckx, 14 Bakayoko, 56 Saelemaekers, 90 De Ketelaere, 12 Rebic, 27 Origi, 30 Messias. A

Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega, Florenzi.

Diffidati: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic, Thiaw, Tomori

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Daniele Orsato

Assistenti: Baccini-Berti

IV uomo: Camplone

VAR: Dipaolo

AVAR: Abbattista

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Ore: 18:00

Stadio: Stadio Olimpico di Roma, Roma.

Tv: DAZN, Zona DAZN.

Web: MilanNews.it