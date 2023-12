Probabile formazione Milan: torna Kjaer dal 1', Pobega sostituisce Musah

vedi letture

Vittoria agrodolce a Newcastle: tre punti in trasferta, ma avventura in Champions League, per quest'anno, terminata. Sarà Europa League. Non c'è tempo però per stare a riflettere se si tratti o meno di fallimento, visto che domenica ad ora di pranzo a San Siro arriva il Monza di Palladino. Alcune note liete, come il recupero di Leao e Okafor, entrato bene al St. James' Park, il buon periodo di forma di Jovic e Chukwueze che inizia a prendere confidenza col gol. Da segnalare anche il ritorno di Simon Kjaer dopo 50 giorni out. Assente infine Calabria, espulso a Bergamo la scorsa settimana.

In porta ci sarà ovviamente Mike Maignan. A destra tocca a Florenzi, mentre Theo torna nuovamente a sinistra. Nel caso in cui il 42 dovesse essere sostituito Pioli può giocarsi la carta Alex Jimenez della Primavera.. In mezzo gioca Kjaer al fianco di Tomori, con il danese pienamente recupero dal problema muscolare che lo ha lasciato per quasi due mesi ai box. Centrocampo a tre con Loftus-Cheek, Reijnders e Tommaso Pobega, con Bennacer pronto a subentrare nuovamente dalla panchina. Indisponibile Musah a causa di un affaticamento. In attacco Pulisic a destra, Leao a sinistra e al centro ballottaggio tra Giroud e Jovic, in ottima forma nelle ultime uscite: al momento è il francese ad essere in vantaggio.

PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

42 Florenzi 24 Kjaer 23 Tomori 19 Theo

8 Loftus-Cheek 14 Reijnders 32 Pobega

11 Pulisic 9 Giroud 10 Leao

All.: Pioli

A disp.: Mirante, Nava, Bartesaghi, Jimenez, Simic, Krunic, Bennacer, Adli, Chaka Traore, Romero, Chukwueze, Jovic, Okafor.

Diffidati: Musah.

Indisponibili: Sportiello, Kalulu, Thiaw, Pellegrino, Caldara, Musah.

Squalificati: Calabria.

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Aureliano di Bologna

Assistenti: Scarpa - Yoshikawa

IV UOMO: Ayroldi

VAR: Paterna

AVAR: Mazzoleni

DOVE VEDERE MILAN-MONZA

TV e streaming: Sky, DAZN

Ore: 12.30

Stadio: San Siro, Milano

Web: MilanNews.it