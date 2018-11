Probabile formazione - Possibile ritorno al 3-5-2: Romagnoli verso un turno di riposo, in attacco Suso e Cutrone

Una partita per archiviare la brutta prestazione dell’andata, una partita per avvicinarsi alla qualificazione ai sedicesimi di finale, una partita per dare seguito alle vittorie ottenute in Serie A. Prima di pensare alla Juventus, le motivazioni non mancheranno al Milan, in campo domani contro il Real Betis nella prima gara di ritorno del girone di Europa League. Gennaro Gattuso, tra emergenza infortuni, squalifiche e scelte tecniche, schiererà una formazione in parte rimaneggiata rispetto alle ultime uscite in campionato.

DIFESA A TRE – Il tecnico rossonero dovrebbe tornare, in occasione del match contro la squadra andalusa, alla difesa a tre. Alessio Romagnoli potrebbe godere di un turno di riposo, dopo essersi rivelato decisivo nelle ultime due partite di Serie A. Al posto del capitano rossonero, dovrebbe giocare ancora Zapata, al fianco di Musacchio e Rodriguez.

CENTROCAMPO OBBLIGATO – Per quanto riguarda il centrocampo, Gennaro Gattuso non ha potuto concedersi il lusso di scegliere i propri uomini, visti gli infortuni di Bonaventura e Biglia. La nota positiva, e probabile novità, di giornata dovrebbe essere il rientro da titolare di Hakan Calhanoglu, ancora alla ricerca della propria forma migliore. Inoltre, Fabio Borini potrebbe ritrovare un posto nella formazione titolare. Il numero undici rossonero, infatti, dovrebbe essere schierato come esterno di destra.

SUSO/CUTRONE – Il terminale offensivo rossonero, nel 3-5-2 che Gennaro Gattuso dovrebbe disegnare in occasione della sfida contro il Real Betis, sarà composto da Suso e Cutrone. Lo spagnolo potrebbe posizionarsi tanto alle spalle del classe 1998 quanto più vicino a lui, nel ruolo di seconda punta.

Questa dunque la probabile formazione del Milan: Reina; Musacchio, Zapata, Rodriguez; Borini, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu, Laxalt; Suso, Cutrone.