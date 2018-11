Probabile formazione - Si torna al 4-4-2: Abate e Zapata in difesa, nuova occasione per Bakayoko

A Udine per confermare di aver superato definitivamente il periodo negativo, probabilmente il peggiore della stagione, vissuto dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Real Betis. Questo l’obiettivo del Milan di Gennaro Gattuso che, tuttavia, alla Dacia Arena dovrà fare i conti con numerose quanto importanti assenze. Oltre a Caldara, il tecnico milanista non potrà fare affidamento su Calabria, Biglia, Calhanoglu e Bonaventura e sarà costretto a schierare una formazione rimaneggiata.

DIETRO DI NUOVO A 4 – Archiviato l’esperimento 3-5-2, lanciato dal primo minuto contro il Genoa, il Milan tornerà a schierarsi con la difesa a 4 in cui Ignazio Abate prenderà il posto dell’infortunato Davide Calabria. La titolarità del numero 20 rossonero non sarà l’unica novità di formazione del Milan, rispetto alle ultime partite. Cristian Zapata, infatti, dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Mateo Musacchio. Il centrale colombiano ha disputato soltanto tre partite in stagione, due in Europa League, contro Olympiakos e Real Betis, e una in campionato, contro il Chievo.

NUOVA CHANCE PER BAKA, COPPIA CON KESSIE – Sarà a quattro anche il centrocampo in occasione del match contro l’Udinese. Bakayoko e Kessie costituiranno la coppia centrale. Il francese avrà l’opportunità di confermare gli sprazzi di buon gioco messi in campo nell’ultimo turno di Serie A e proseguire nel suo percorso di crescita. Il reparto sarà completato da Suso e Laxalt che giocheranno larghi, rispettivamente a destra e sinistra.

HIGUAIN E CUTRONE TERMINALE OFFENSIVO – Gennaro Gattuso, per la terza partita consecutiva, schiererà dal primo minuto la coppia formata da Patrick Cutrone e Gonzalo Higuain. I due centravanti rossoneri hanno dimostrato di saper convivere nelle uscite contro Genoa e Samp e di poter essere pericolosi sotto porta e, domani a Udine, avranno di nuovo il compito di mettere in difficoltà la difesa bianconera.

Questa dunque la probabile formazione del Milan (4-4-2): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Higuain, Cutrone.