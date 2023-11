Rafa da urlo: Leao risponde alla critiche con una prestazione da campione

Chi dice che quella di ieri sera contro il PSG è stata la miglior prestazione di sempre di Rafael Leao con la maglia del Milan ha probabilmente ragione. Nelle ultime settimane, le critiche al portoghese sono stata parecchie e lui ha risposto nel miglior modo possibile, vale a dire sul campo con una prestazione da campione assoluto: "Le critiche mi spingono: le persone possono continuare a parlare, io parlo in campo" le parole del numero 10 rossonero dopo la partita.

SPIRITO DI SACRIFICIO - Anche La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina esalta Leao che al suo repertorio conosciuto (slalom, scatti in velocità, tiri e assist) ha aggiunto ieri sera anche uno spirito di sacrificio e dei ripiegamenti difensivi che raramente si sono visti in questi anni. La standing ovation che San Siro gli ha riservato quando è uscito dal campo è stata più che meritata. Rafa è tornato poi finalmente al gol in Europa dopo oltre un anno (ultima rete prima di ieri risaliva al 25 ottobre 2022 contro la Dinamo Zagabria).

CHE PRESTAZIONE! - Come ha spiegato anche Stefano Pioli nel post-partita, Leao deve prendere da esempio la prestazione di ieri sera se vuole diventare a tutti gli effetti un vero campione. Sulle sue qualità tecniche non ci sono dubbi, mentre deve migliorare a livello di atteggiamento e continuità. La prestazione di ieri è stata quasi perfetta e a Milanello lo vogliono vedere così in tutte le partite.