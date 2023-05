Rafael Leao e quei lampi nello stretto: un’altra qualità che lo collocherebbe tra i top top player

MilanNews.it

La partita contro la Roma non si può dire essere stata particolarmente gradevole. Molti errori individuali, tanti falli, interruzioni a non finire e ancora errori individuali. Non la partita ideale che il calcio italiano possa offrire a potenziali nuovi spettatori. Sta di fatto, comunque, che all’interno di una partita bruttina ci sono stati lampi di classe e di talento di assoluto livello. Sono stati quelli di Rafael Leao, che si è trovato spesso a convergere internamente, occupando una posizione anomala per quel che si è abituati a vederlo fare e all’interno della quale si è liberato da marcature e raddoppi con giochi di gambe e palla che generalmente in campo aperto non utilizza, potendo contare sulla propria prestanza atletica.

Che sulla fascia sia imprendibile ormai è cosa assodata, lo sanno pure i muri. Soprattutto se gli si concedono spazi: lì rimane solo da pregare. Il repertorio tecnico di Rafael Leao, però, gli consentirebbe di potersi rifare anche a tutta una serie di finte e dribbling nello stretto che oggi, ad oggi, ha sfruttato molto meno di quanto abbia fatto. La partita dell’Olimpico, infatti, lo ha visto danzare tra le marcature e i raddoppi di Mancini, Celik, Matic e compagnia. Un ventaglio di opzioni, quelle in mano (o meglio, nei piedi) di Leao che conferma ancora una volta e sempre di più il suo status di miglior giocatore “in potenza” del campionato italiano. Ha ancora tanti margini di crescita ed è già tra i migliori nel suo ruolo in Italia e in Europa. Rafael Leao ha il dono dell’estrosità e vederlo giocare libero di testa e ispirato è un inno alla bellezza. Un inno alla bellezza che offre a Stefano Pioli ulteriori spunti tattici per affrontare partite complesse e difficili da sbloccare, date le caratteristiche che il portoghese può sfruttare anche quando gli spazi non ci sono.

E dove lo trovi un altro giocatore capace di essere micidiale a campo aperto e di fare superiorità numerica quando marcato o raddoppiato? Sicuramente ce ne sono, ma li si pagano e tanto. Ecco perché il rinnovo di Rafa è più che mai prioritario e le notizie riguardanti il risarcimento dovuto allo Sporting Lisbona, che come riporta Pietro Mazzara sarà coperto dal Lille, non possono che far ben sperare nel lieto fine di questa telenovela. Perché il Lille vuole tutelare il proprio 15% sulla futura rivendita dei rossoneri; ma anche perché il Milan ha tutta l’intenzione di trattenere Rafael e Rafael ha tutta l’intenzione di restare al Milan.

