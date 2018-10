Re degli assist e nuovamente cecchino: Suso ha numeri da top player, essenziale la sua permanenza

La spaccata per l'inserimento di Caldara al San Paolo, il lancio mancino per Higuain contro l'Atalanta e quello destro per Jack, il triplo servizio a piegare il Chievo e, infine, l'illuminante traversone per Cutrone con la Sampdoria. Questi sono i sette assist confezionati da Suso nelle prime nove giornate di campionato: numeri straordinari che lo hanno portato ad essere il migliore in Europa prendendo in esame i cinque maggiori campionati. Lo spagnolo ha messo dietro di sé Di Maria e Sancho del Borussia Dortmund, entrambi a quota sei.

SETTE ASSIST, TRE GOL - Se non bastassero gli assist, il nativo di Cadice ha anche ripreso dimistichezza col gol, segnandone tre: due nel complicato match del Mapei Stadium, dove il Milan si presentò senza centravanti di ruolo ed uno, decisivo e fondamentale, per completare la rimonta con la Sampdoria, in una gara dall'estrema importanza per il club rossonero. Il Diavolo fin qui ha realizzato diciotto reti in Serie A e Suso, grande protagonista in questi primi due mesi della stagione, ha preso parte a dieci di questi centri, più della metà.

ESSENZIALE - In estate il Milan ha "murato" lo spagnolo, confermandolo a spada tratta nonostante le tante "malie" che provenivano dall'esterno. Una cessione di Suso avrebbe garantito una plusvalenza di 40 (o più) milioni di euro, ma avrebbe depauperato la formazione rossonera di una risorsa incredibile, spesso sottovalutata a causa di quei rari periodi di magra che si sono presentati nel corso della sua esperienza al Diavolo. Oltretutto, come accaduto in Milan-Sampdoria, l'ex Liverpool ha dimostrato di poter tranquillamente cavarsela anche come esterno di centrocampo in un 4-4-2, pur con proiezione particolarmente offensiva. Anzi, con due punte all'interno dell'area di rigore, la pericolosità dei suoi lanci aumenta, così come la libertà di azione. La squadra di Gattuso non è ancora del tutto guarita, ma con un Suso del genere la strada appare molto meno impervia di quello che poteva sembrare.