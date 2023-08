Record - Il Milan farà un ultimo tentativo per ingaggiare Taremi dal Porto: le ultime dal Portogallo

Siamo alle battute finali del mercato estivo 2023 e il Milan, dopo aver già chiuso diversi acquisti, spera di riuscire a regalare a Stefano Pioli anche un nuovo centravanti che possa alternarsi con Olivier Giroud. L'unico obiettivo del Diavolo è Mehdi Taremi, attaccante 31enne del Porto. Negli ultimi giorni, sono circolate diverse voci su questa trattativa, compresa l'indiscrezione secondo cui un emissario rossonero fosse volato in Portogallo per provare a chiudere l'affare, ma in realtà, secondo Record, questa informazione non corrisponde al vero.

ULTIMO TENTATIVO - Nonostante questo, però, l'interesse del Milan è concreto e reale e per questo, sempre secondo quello che riporta questa mattina il quotidiano portoghese, c'è da aspettarsi un ultimo tentativo da parte dei rossoneri di ingaggiare Taremi. Al momento c'è ancora differenza tra domanda e offerta, ma il Diavolo punta molto sia sulla volontà del giocatore che da tempo spinge per il trasferimento a Milanello, sia sul fatto che il suo contratto è in scadenza tra un anno e non è intenzionato a rinnovarlo. Non sarà facile arrivare ad un accordo visti i tempi strettissimi, ma il Milan ci vuole comunque provare fino all'ultimo.