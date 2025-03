Reijnders e Pulisic, gli intoccabili del Milan. Spremuti anche in nazionale, ma Conceiçao non può proprio fare a meno

Domenica sera sul campo del Napoli, il Milan si affiderà ancora una volta ai suoi due giocatori più intoccabili, cioè Tijjani Reijnders e Christian Pulisic, che verranno schierati da Sergio Conceiçao sulla trequarti insieme a Rafael Leao, alle spalle di uno tra Tammy Abraham e Santiago Gimenez. Sia l'olandese che l'americano sono reduci da due partite con la rispettiva nazionale, ma il tecnico portoghese non può proprio fare a meno di loro e quindi al Maradona saranno regolarmente in campo dal primo minuto.

IL RUOLO DI PULISIC - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che Reijnders e Pulisic sono i due migliori marcatori stagionali del Diavolo con rispettivamente 13 e 15 reti segnate in tutte le competizioni. In vista del Napoli, l'ex Chelsea viene considerato un elemento chiave da Conceiçao per dare equilibrio alla fase di non possesso e per costringere sulla difensiva Spinazzola. Ovviamente da lui il tecnico milanista si aspetta tanto soprattutto a livello offensivo sia a livello di gol che di assist.

IL RUOLO DI REIJNDERS - Reijnders, nonostante l'assenza di Musah per squalifica, sarà impiegato ancora una volta da trequartista. Al posto dell'americano in mezzo al campo, ci sarà uno tra Loftus-Cheek e Bondo al fianco di Fofana. Uno dei compiti più importanti dell'ex AZ Alkmaar contro il Napoli sarà di schermare il regista avversario Lobotka. Come Pulisic, anche l'olandese è stato spremuto dalla nazionale (200 minuti nelle due garedi Nations League contro la Spagna), ma è pronto a un altro sacrificio perché sa quanto è fondamentale il suo apporto per il Milan.