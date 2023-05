Rinnovo Leao? Dimvula risponde: "Siamo in trattativa con il Milan, per Rafa è un club importante"

MilanNews.it

Ted Dimvula, avvocato di Rafael Leao, ha rilasciato un'intervista a Footmercato parlando del rinnovo del proprio assistito: "Siamo in trattativa con il Milan per rinnovare il contratto di Rafa. Come in tutte queste situazioni le discussioni sono lunghe e va curato ogni dettaglio. Abbiamo in programma di rivederci nelle prossime ore con la dirigenza del club per andare avanti sulla quesitone. Per Leao, il Milan è un club importante così come le sue ambizioni sono sempre le stesse di quando è arrivato qua. Vuole giocare con un allenatore che lo sappia valorizzare oltre a giocare la Champions League”