Ripartire dal primo tempo del derby: così il Milan può ritrovare la giusta direzione

Non un derby da dimenticare, ma da cui si deve ripartire. Un primo tempo esemplare, dominato dal primo al quarantacinquesimo minuto. Sono tanti questa volta i segnali positivi da cui prendere spunto, ma altrettante cose sono da migliorare. Se la prima metà di gara è stata pressocchè perfetta, la seconda è stata peggio di un film horror. Un Milan stanco, poco lucido e che sembrava l'ombra della squadra di inizio stagione, quella guidata da Marco Giampaolo.

LA GIUSTA DIREZIONE - Dove vuole arrivare il Milan? Questa è la domanda che si stanno ponendo tutti i tifosi, con la paura che il possibile addio di Ibrahimovic a fine stagione possa riportare il club rossonero con i piedi per terra. Perché si, in questo momento il Milan è sulle ali dell'entusiasmo, anche se arriva da un brusco pareggio col Verona e, appunto, la sconfitta di ieri sera nel derby, ma le cinque vittorie consecutive - tra campionato e coppa - dall'arrivo dell'attaccante svedese non le cancella nessuno.

MANCA IL CARISMA - Ripetendo quanto detto prima, il secondo tempo è stato da horror e può essere comparato a quello di Bergamo, dove in entrambi i casi la squadra non ha retto il confronto tecnico e fisico e ha subito quattro gol in quarantacinque minuti. Ma oltre alle carenze tecniche, il Milan pecca di carisma: la reazione dopo il gol di Vecino, che ha siglato il 2-2, non è mai arrivata.

RITROVARE LA CONTINUITA' - Terminato il match contro i nerazzurri, il Milan avrà un impegno ancora più complicato giovedì sera: la Juventus verrà a San Siro per la semifinale di Coppa Italia. Il Milan ora dovrà trovare la giusta concentrazione, senza farsi sormontare dalle emozioni, giocando con orgoglio e con la voglia di vincere che si è vista nel primo tempo di ieri sera.