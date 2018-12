RMC SPORT - Bellinazzo a MN: "Mi aspetto una pena proporzionata dall'Uefa. Gazidis? Mi sta piacendo molto il suo approccio"

Queste le parole rilasciate da Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Sulla sentenza UEFA: "Mi aspetto una pena proporzionata. Poi vedremo cosa succederà per il bilancio di quest'anno. All'Inter venne abbonato un anno, nel quali furono scaricate molte perdite. Vedremo se l'UEFA farà la stessa cosa oppure se metterà altri paletti. E' una situazione nuova, quindi non è facile avere certezze in questo momento".

Sulle sanzioni: "Difficile che l'UEFA possa imporre di non fare mercato o di non prendere giocatori di un certo tipo. E' la FIFA che può fare queste cose. La UEFA può eventualmente mettere delle limitazioni alla lista Uefa, come è successo per esempio all'Inter".

Su Gazidis: "Mi sta piacendo il suo approccio, un approccio molto pragmatico. L'Arsenal non ha vinto nulla, ma a livello economico ha fatto un miracolo negli ultimi anni. Il Milan è un grande brand e Gazidis sa che deve essere sfruttato al massimo nei prossimi anni a livello internazionale".

Sulle sponsorizzazioni: "Il Milan ha sempre avuto sponsor importanti negli anni scorsi. Credo che anche Gazidis possa fare poco se il Milan non tornerà in Champions. Il Milan deve aumentare gli introiti da stadio, ha tanti spettatori, ma se questo non lo traduci in ricavi è un problema".