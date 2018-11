RMC SPORT - Caldara: "Domani tolgo il tutore, poi ci vorrà qualche mese. Vedo un Milan compatto, soffro a star fuori"

Al termine della Festa dello Sport a Roma, il rossonero Mattia Caldara ha parlato così ai cronisti presenti. Queste le dichiarazioni raccolte da RMC SPORT: "Domani tolgo il tutore, già per me è una conquista, poi ci vorrà ancora qualche mese ma non voglio dare tempi precisi. È un infortunio dal quale voglio recuperare alla perfezione, non voglio accelerare altrimenti rischio le ricadute e sono peggiori. Cercherò di tornare il prima possibile ma con attenzione".

Soffri guardando il Milan da fuori? "Soffro in tutte le gare, ieri soprattutto. Prendere un gol negli ultimi minuti è stato un peccato, fa male, ma abbiamo fatto una grande gara di sacrificio. Ho visto il gruppo molto unito, conta questo".

Le tante assenze in rosa: "Purtroppo sì, siamo in un momento di difficoltà. Abbiamo parecchi infortuni ma i ragazzi stanno sempre giocando al massimo, faccio i complimenti a tutti".

La Nazionale di Mancini: "Commenti positivi, vedo una svolta a livello di gioco. Mi auguro riusciremo a riportare l'Azzurro dove merita".

La voglia di aiutare la squadra: "Voglio sempre aiutare e giocare con i miei compagni, soprattutto in questo periodo. Ora però devo solo pensare a lavorare al meglio per tornare ai miei livelli e aiutare il Milan".

Rientro a febbraio? "Sì, più o meno. Ma non ho date o periodi precisi".