Sabato il derby sul campo, ma c'è già in corso un altro derby di mercato

Stasera in campo, in quel di San Siro, ci andrà la Nazionale Italiana per la sfida contro l'Ucraina. Tra qualche giorno, però, il prato dello stadio di Milano sarà calpestato dai giocatori di Milan e Inter, che si sfideranno nell'attesissimo primo derby della stagione. In campo vedremo sicuramente qualche nuovo acquisto sia da una parte che dall'altra, ma... se il mercato regalasse presto altri incroci da derby?

L'attaccante

D'altronde, entrambe le squadre cercano di sondare sulla piazza i profili migliori per rinforzare le proprie rose e ad entrambe le squadre servirebbero presto una punta centrale di altissimo livello. Non è da escludere, di conseguenza, che entrambe le squadre - per l'appunto - stiano pensando per la prossima stagione a Jonathan David, attaccante canadese in forza al Lille con scadenza nel 2025. Il suo nome circola già da qualche anno sui taccuini dei club italiani, ma è nell'ultima stagione che il classe 2000 ha fatto la voce grossa per la prima volta in carriera in zona gol con 26 reti in 40 partite.



Il prezzo

Per età, caratteristiche e talento, David sarebbe il profilo perfetto sia per il Milan che per l'Inter. Attualmente, però, il prezzo è altissimo: siamo sui 50-60 milioni di euro, ma la scadenza nel 2025 lascia pensare che, durante la prossima estate, si possa accendere un derby di mercato per il canadese che lo porti in terra meneghina ad un costo inferiore. In favore dei rossoneri, oltre ad una capacità di spesa maggiore rispetto a quella dei cugini nerazzurri, c'è anche un ottimo rapporto con il club di Ligue 1: in passato sono arrivati Maignan e Leao, per il portoghese è stata risolta anche la grana giudiziaria che coinvolgeva anche lo Sporting.