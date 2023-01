Serve il vero Giroud: sei gare senza gol, il Milan ha bisogno del suo bomber

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

In questo inizio di 2023, il Milan ha avuto diversi giocatori in infermeria. In particolare, il reparto più colpito è stato quello degli attaccanti: out ci sono stati infatti Ibrahimovic, Rebic e Origi, con gli ultimi due che sono appena tornati a disposizione di Pioli. Con tutti questi assenti, il tecnico rossonero è stato costretto a chiedere gli straordinari a Olivier Giroud, il quale però è tornato piuttosto stanco dal Mondiale.

SEI GARE SENZA GOL - Se il Milan non sta attraversando un grande periodo di forma, lo stesso di può dire del centravanti francesi che non segna da ben sei gare con la maglia del Diavolo: come riferisce stamattina il Corriere della Sera, mai l'ex Chelsea è rimasto a secco così a lungo da quando è sbarcato a Milanello. Per uscire dal momento complicato, i rossoneri hanno bisogno di ritrovare presto il vero Giroud e soprattutto le sue reti.

FATICHE MONDIALI - Le fatiche del Mondiale si stanno facendo sentire, ma Pioli non può rinunciare al suo numero 9 visto che Ibrahimovic è ancora ai box e Origi e Rebic sono appena rientrati dai rispettivi infortuni e quindi non sono ancora al top della forma. A 36 anni, Olivier sta ora risentendo del tour de force: se leadership e impegno non mancano mai, quello che gli sta mancando è soprattutto la lucidità sotto porta che gli sta facendo commettere errori non da lui.