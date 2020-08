Sky - Ibrahimovic non ha ancora risposto all’offerta del Milan

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic non ha ancora risposto all'offerta di rinnovo della società. Ricordiamo che il raduno del Milan inizierà lunedì e al momento è possibile che a Milanello Ibrahimovic non sia presente. "Al momento Ibra non ha dato la sua risposta all'ultima proposta del Milan, ad oggi non è prevista la sua presenza lunedì al raduno. Poi il Milan spera che entro domani arrivi l'ok definitivo, ma al momento non c'è". Ma la trattativa prosegue, con gli agenti e soprattutto con la supervisione di Mino Raiola, e non c'è una deadline - così come per la negoziazione per Bakayoko.