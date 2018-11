Sky - Milan, per il centrocampo ipotesi Denis Suarez: potrebbe lasciare il Barcellona in prestito con diritto di riscatto

Tra le ipotesi per rinforzare il centrocampo del Milan ci sarebbe anche Denis Suarez, spagnolo classe 1994 in forza al Barcellona. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club rossonero avrebbe fatto un sondaggio per Suarez che potrebbe lasciare la Catalogna in prestito con diritto di riscatto. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Roma, il Milan lo starebbe monitorando come possibile innesto nella sessione invernale di calciomercato.