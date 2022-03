SONDAGGIO MN - Nuovo stadio: per oltre il 90% dei votanti Milan e Inter dovrebbero cercare un luogo alternativo a San Siro

Sono oltre due anni che Milan e Inter sono al lavoro per costruire insieme il nuovo stadio. La Giunta comunale ha deliberato il pubblico interesse per questo progetto, ma per ora tarda ad arrivare l'accelerata decisiva. E così siamo in una situazione di stallo che continua a non sbloccarsi a causa di alcune questioni burocratiche. Attraverso il nostro sondaggio, abbiamo chiesto ai nostri lettori cosa dovrebbero fare Milan e Inter: dovrebbero insistere e attendere il via libera definitivo del Comune di Milano oppure dovrebbero cercare una zona alternativa su cui costruire il nuovo impianto?

RISULTATO SCHIACCIANTE - Il risultato del sondaggio (CLICCA QUI PER LEGGERLO) è stato schiacciante: secondo il 90,29% dei votanti (11596), i due club milanesi dovrebbero infatti valutare la possibilità di costruire lo stadio in un'area alternativa a quella di San Siro. I tifosi, come Milan e Inter, sono evidentemente stufi di tutti questi ritardi e rinvii perchè sanno benissimo che senza un impianto moderno e funzionale sarà praticamente impossibile tornare a competere con i top team europei. Nelle ultime settimane, il Comune di Sesto San Giovanni si è detto disponibile ad accogliere le due società milanesi presso l'area ex Falck, come annunciato dal sindaco Di Stefano anche ai nostri microfoni (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA).

VOTI TOTALI: 11596

- INSISTERE CON IL COMUNE DI MILANO: 1126 (9,71%)

- CERCARE UNA ZONA ALTERNATIVA: 10470 (90,29%)