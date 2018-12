Sportitalia - Milan: Sensi e Baselli a gennaio. Per l’estate punterà Milinkovic-Savic

Secondo quanto risulta alla redazione di Sportitalia, il Milan per il centrocampo sta puntando a Milinkovic Savic della Lazio, la dirigenza rossonera farà tentativo a giugno prossimo. Mentre per gennaio il Milan è su Fabregas ma il Chelsea per cederlo deve prendere prima un sostituto. Quindi il Milan si sta tutelando con Stefano Sensi del Sassuolo, è lui il primo obiettivo per il mercato invernale. E la settimana prossima si presenteranno per fare un’offerta per Daniele Baselli del Torino, piace a Gattuso e il Milan è pronto a fare un’offerta a Urbano Cairo. In uscita Andrea Bertolacci che è vicino al ritorno al Genoa.