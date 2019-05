Sportmediaset - Borsino allenatore: sale Giampaolo, spunta Conceicao

Secondo quanto riferisce l'edizione di Sportmediaset su Italia 1, l'assalto a Simone Inzaghi in casa Milan ha subito un sensibile rallentamento e le ragioni sono sostanzialmente due. In primis la Juventus continua a tenere bloccato l'allenatore della Lazio e, anche recentemente, gli ha chiesto di pazientare, considerandolo la prima vera alternativa a Maurizio Sarri. Inoltre, c'è il non trascurabile aspetto legato alla decisione di Paolo Maldini. E' stato proprio il dirigente a sponsorizzare Simone al Milan, pur non avendo portato a nessun contatto diretto. Solo che Maldini non ha ancora deciso se accettare la proposta di Gazidis e, per questo, anche la vicenda allenatore è entrata in una fase di stallo, che riguarda anche Marco Giampaolo. E' lui l'altro target importante, molto apprezzato da Maldini e virtualmente in recupero su Inzaghi, anche perchè per il tecnico della Sampdoria sarebbe meno complicato liberarsi dal contratto con i blucerchiati rispetto al collega laziale. Per questo il borsino quotidiano della panchina milanista va aggiornato con Giampaolo, che ha raggiunto Inzaghi al 40% come possibiltà di diventare nuovo allenatore. La risposta di Maldini ha un peso per quanto riguarda l'allenatore. Se Paolo non dovesse accettare, Gazidis tornerebbe sicuramente a sondare il mercato estero, alla ricerca di un uomo in grado di valorizzare il progetto giovani. Tra questi profili nei giorni scorsi è spuntato quello di Sergio Conceicao, attuale tecnico del Porto (20% di probabilità per lui). Nel toto-allenatore rossonero, tornando al versante italiano, resta con minime percentuali Roberto De Zerbi del Sassuolo (5%).