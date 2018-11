Sportmediaset - Milan a gennaio torna Ibra, indipendentemente dall'Uefa

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero sembra essere sempre più vicino. Secondo quanto riferito dal giornalista di Mediaset, Claudio Raimondi, lo svedese tornerà in rossonero a gennaio, indipendentemente da quanto la UEFA sentenzierà nei confronti del club di via Aldo Rossi. Il Milan, inoltre, ha già trovato l'accordo con il fuoriclasse ex Barcellona e United, sulla base di un contratto di sei mesi.