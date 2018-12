Sportmediaset - Milan-Ibra, i motivi dietro alla fase di stallo di questi giorni. Everton nome sondato per l'estate

La trattativa per riportare Zlatan Ibrahimovic in rossonero sta vivendo una fase di stallo. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, infatti, il raffreddamento della pista nelle ultime ore è riconducibile anche ad un profilo volutamente basso che il Milan vuole tenere nei confronti della UEFA, prossima al verdetto. Se, come filtra da Nyon, non ci sarà la stangata, si proverà l'affondo dopo metà dicembre, per capire, soprattutto, se il 37enne svedese sia disposto a trasferirsi 6 mesi senza troppe garanzie sull'eventuale prolungamento. Il dossier Ibra ha una fase di riflessione, ma resta in piedi. Il fatto che non ci siano alternative è un segnale. Everton, brasiliano del Gremio, è stato sondato più per la prossima estate. In quel ruolo, infatti, il Milan ha sia Calhanoglu che Borini.