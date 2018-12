SportMediaset - Milan, nuova pista per l'attacco: contatto tra Leonardo e l'agente di Fabio Quagliarella

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset, abbandonata la pista Ibrahimovic che non si muoverà da Los Angeles, il Milan ha un nuovo obiettivo per l'attacco: si tratta di Fabio Quagliarella per il quale ci sarebbe già stata una chiacchierata esplorativa tra Leonardo e Beppe Bozzo, agente del giocatore della Sampdoria. Il bomber blucerchiato potrebbe stare all'ombra di Cutrone e Higuian senza creare problemi. In scadenza con la Samp, Quagliarella vorrebbe un contratto fino al 2020, ma il Milan sembra più propenso ad offrirgli un contratto di sei mesi. Il contatto c'è stato e i blucerchiati potrebbero non opporsi alla sua cessione durante il mercato invernale.