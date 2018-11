SportMediaset - Un colpo per reparto: ecco i nomi e le strategie

Il giornalista di SportMediaset Claudio Raimondi, intervenuto nel tg serale, ha riferito gli ultimi aggiornamenti legati al mercato del Milan: “Tre colpi, uno per reparto. La dirigenza rossonera è al lavoro per garantire a Gattuso un Milan ancora più competitivo. Il Milan sta dialogando con Maria Granovskaia, la donna di fiducia di Abramovich che cura il mercato del Chelsea. Per sostituire Caldara, il Milan ha chiesto Andreas Christensen ma Sarri, pur utilizzandolo poco, sta cercando di contrapporre Cahill, prossimo ai 33 anni, con un contratto in scadenza a giugno. Ma il Milan non vorrebbe andare oltre ai sei mesi di contratto perché il sacrificio per un ultra trentenne con il contratto di un anno e mezzo i rossoneri vorrebbero farlo per Fabregas. Lo spagnolo ha già accettato di dimezzarsi lo stipendio a 4 milioni di euro ma con il Chelsea che vorrebbe un indennizzo di 10 milioni di euro o un’opzione su Romagnoli per la prossima estate. Il Milan vuole lo svincolo, le parti sono in costante contatto. A centrocampo può arrivare anche Sensi, se usciranno Bertolacci e Montolivo e se il verdetto UEFA sarà mite. Si studia la formula per convincere il Sassuolo ma tutto è pronto per il ritorno di Ibra. Tutti aspettano le mosse del Galaxy per dare segnali di addio alla California.”