Suso, festa tra i soliti dubbi: cento gare non bastano, lo spagnolo è l’intoccabile più discusso in A

Cento volte in rossonero, cento gare non tutte da ricordare. Questa sera, al “Castellani” di Empoli, Suso taglierà un traguardo importante, diventando uno dei "centisti" del Milan. Lo spagnolo - scrive La Gazzetta dello Sport - è l’intoccabile più discusso della Serie A, per quanto possa suonare strano.

CRITICHE - Suso è uno dei pilastri del Milan, un calciatore imprescindibile per Gattuso, eppure a Empoli - nella serata in cui, come detto, toccherà quota 100 in rossonero tra campionato e coppe varie - sarà ancora chiamato a convincere i dubbiosi. Secondo i tifosi più critici e alcuni addetti ai lavori, infatti, l’ex Genoa è un gran giocatore, ma rischia di diventare "monodimensionale", ovvero di giocare un po’ troppo per se stesso e poco per i compagni.

ASSIST MAN - In realtà, Suso non ha mai peccato di egoismo. È in astinenza da gol in gare ufficiali dal 4 febbraio scorso, ma in questi mesi non ha fatto mancare il suo contribuito in termini di passaggi vincenti, la vera specialità della casa. Ecco perché Leonardo - osserva la Gazzetta - ha chiarito più volte di non volersi dello spagnolo, elemento prezioso per questo Milan in cerca di una precisa identità.