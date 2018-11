The Sun - Milan e Fabregas più vicini: Sarri ha dato l'ok al trasferimento per 10 milioni di sterline

Fabregas e il Milan sarebbero più vicini. Secondo quanto riporta il tabloid inglese “The Sun”, Maurizio Sarri, infatti, avrebbe dato l’ok al trasferimento già a gennaio del centrocampista spagnolo. Il 31enne era accostato al Milan per la sessione estiva di calciomercato, quando si sarebbe potuto accasare in rossonero a parametro zero. Tuttavia, l’emergenza infortuni che ha colpito il Milan a centrocampo starebbe spingendo Leonardo ad accelerare i tempi. Il brasiliano avrebbe già avviato i contatti con la dirigenza dei Blues sulla base di dieci milioni di sterline per il cartellino del trentunenne ex Barcellona e Arsenal.