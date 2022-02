Tomori, Kessie, Ibrahimovic e Rebic: il punto a tre giorni dal derby (PODCAST)

A tre giorni dal derby di sabato, proseguono i lavori in quel di Milanello per preparare al meglio la stracittadina che ha un valore molto importante ai fini della classifica, soprattutto per i rossoneri. Di seguito il punto sui singoli.

Fikayo Tomori: ha lavorato parzialmente con il gruppo per poi staccarsi, prima della partitella a ranghi misti con la Primavera, per eseguire un lavoro personalizzato sul campo ribassato di Milanello. Aumenta giorno dopo giorno di carichi di lavoro e il ginocchio reagisce bene. Ci sarà sabato? È da vedere se domani e venerdì il ginocchio gli si gonfierà o meno. Ci sono buone sensazioni ma vanno aspettate le prossime 48 ore.

Franck Kessie: rientrato dalla Coppa d’Africa, il centrocampista ivoriano ha sostenuto l’allenamento in gruppo ad alto ritmo. È candidato a una maglia da titolare ma non a centrocampo, bensì sulla trequarti con Tonali e Bennacer in mezzo e Brahim in panchina.

Ante Rebic: ha svolto anche oggi un lavoro tecnico personalizzato. Non c’è apprensione sulle sue condizioni fisiche visto che ha calciato in porta e corso sul campo.

Zlatan Ibrahimovic: lavoro personalizzato in palestra come da routine. Domani è la giornata chiave per capire se lavorerà con i compagni nelle prove tattiche in vista del derby. Se non avrà fastidio, allora è il serio candidato alla titolarità.

Probabile formazione: alla luce di quanto esposto sopra e delle indiscrezioni raccolte, la probabile formazione per il derby potrebbe essere la seguente:

4-2-3-1: Maignan; Calabria, Kalulu (Tomori), Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Ibrahimovic (Giroud).