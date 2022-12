Tra Milan e Francia: Maignan ha un conto in sospeso. E Deschamps...

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mike Maignan, reduce da un doppio infortunio al polpaccio, sta proseguendo con la sua tabella di marcia verso il suo recupero completo. Si va avanti con estrema cautela per l'estremo difensore rossonero per evitare ricadute. L'idea iniziale era quello di fare qualche minuto già contro il PSV, ma forse è meglio guardare in ottica Salernitana, dove i rossoneri ritorneranno a fare sul serio in campionato.

Mai più senza

Senza il portierone francese, Pioli e la squadra hanno capito quanto può spostare l'assenza di un giocatore forte non solo tecnicamente, ma anche di testa. Nulla a che vedere, con tutto il rispetto, con Tatarusanu e Mirante, che comunque sono riusciti a dare il loro contributo con una forte esperienza anche per le dinamiche di gruppo. Ritrovare Maignan, per il Milan, significa tantissimo.

E con la Francia...

C'è un conto in sospeso con la Francia. A causa del doppio problema al polpaccio, Maignan non potrà partecipare alla finale di questo pomeriggio. Una grande delusione per il portiere del Milan, destinato però a prendersi il posto da titolare: Didier Deschamps ha riconosciuto in privato da diversi mesi che il portiere del Milan sta facendo bene quanto quello del Tottenham, o anche poco di più. E i tempi dei Lloris sembrano essere finiti: oggi possibile ultima partita con la Francia.