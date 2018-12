Tutti insieme oltre le difficoltà: il Milan vince ancora anche senza la sua spina dorsale

Al Milan di Rino Gattuso si possono fare tante critiche, ma non si può dire che la squadra non ci metta il cuore in ogni partita, dal primo all'ultimo minuto. Ed è successo anche oggi pomeriggio contro il Parma, una sfida che si era messa sul binario sbagliato dopo la rete del vantaggio di Inglese, ma è arrivata subito la veemente reazione del Diavolo che prima ha pareggiato con Cutrone e poi ha segnato il 2-1 con Kessie su rigore.

GRUPPO UNITO - Questa vittoria, che permette ai rossoneri di restare in piena corsa per la Champions, è la chiara dimostrazione che il gruppo milanista è assolutamente unito e compatto perchè per superare le difficoltà e i tanti infortuni è fondamentale remare tutti dalla stessa parte. Avanti tutti insieme è il motto di Gattuso, che anche oggi ha dovuto a rinunciare a diversi titolari che rappresentano la spina dorsale della sua squadra, come Romagnoli, Biglia, Bonaventura e Higuain.

NIENTE ALIBI - Nonostante queste assenze e la necessità di far giocare alcuni giocatori fuori ruolo, come per esempio Abate centrale di difesa, o elementi della rosa finora utilizzati pochissimo, come José Mauri, il Milan non ha cercato alibi, ma ha lottato e portato a casa tre punti che sono fondamentali per la classifica. Rimanere attaccati al treno Champions nonostante tutte queste difficoltà è di vitale importanza, in attesa di recuperare squalificati, infortunati e soprattutto di qualche rinforzo dal mercato di gennaio.