Tuttosport - Cronaca di una richiesta rimasta inascoltata: Milan, niente difensore per Pioli

Lo ha richiesto per settimane, ma alla fine il club non ha potuto accontentarlo: Stefano Pioli, a più riprese, ha dichiarato durante questo mese di gennaio di aver bisogno di un altro difensore centrale visti i lunghi infortuni di Thiaw, Tomori e Kalulu. I dirigenti del Milan hanno sondato diversi profili, ma nessuno di loro è sbarcato a Milanello.

LA RICHIESTA DI PIOLI - L'edizione odierna di Tuttosport riporta tutte le volte che Pioli ha chiesto un nuovo rinforzo in difesa. La prima risale al 21 dicembre nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa della Salernitana: "Non c’è bisogno di convincere nessuno ad anticipare gli acquisti a inizio gennaio, la società sa quali sono le necessità, poi le tempistiche è difficile prevederle adesso". Queste parole sono state tra l'altro pronunciate prima dell'infortunio di Tomori che si è fatto male proprio contro i campani. E' vero che i primi giorni di gennaio è rientrato Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal, ma con tre centrali fuori il ritorno dell'italiano non poteva bastare.

NIENTE RINFORZO - E così nelle settimane successive, Pioli ha continuano a chiedere un nuovo centrale di difesa: lo ha fatto prima della gara contro la Roma il 13 gennaio ("Se mi risulta abbandonata la pista che porterà a un nuovo difensore centrale? No, la società sta lavorando per colmare questa lacuna. Sono arrivati Gabbia e Terracciano, ma manca ancora un difensore") e poi anche il 19 gennaio prima dell'Udinese ("Se il difensore serve sempre? Sì, non cambiano le scelte che vorremmo fare in questo mercato; la società sta lavorando. Che caratteristiche dovrà avere? Deve essere un difensore completo, nel Milan devi essere così, forte e solido, che sappia impostare e difendere"). Il giorno prima del Bologna, il tecnico milanista ha evitato invece di parlare di mercato, forse proprio perchè già sapeva che non sarebbe arrivato nessuno.