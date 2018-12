Tuttosport - Da Pato a Everton fino a Origi e Sturridge: il Milan valuta le alternativa a Ibra

La trattativa per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan non è saltata definitivamente, ma nelle ultime ore ha subito una frenata. Per questo motivo, in via Aldo Rossi si stanno valutando anche delle alternative allo svedese perchè comunque l'acquisto di un altro attaccante è una delle priorità del mercato di gennaio del club rossonero. L'edizione odierna di Tuttosport fa diversi nomi per l'attacco milansita, in primis quello di Alexandre Pato.

OBIETTIVI BRASILIANI - Il Papero gioca in Cina al Tianjin Quanjian, ha ancora un anno di contratto e una clausola da 25 milioni di euro: si tratta di una cifra piuttosto elevata, ma il brasiliano avrebbe fatto sapere a Leonardo che se ci fosse la possibilità di tornare al Milan saprebbe trovare il modo per libersi dalla società cinese. I rossoneri avrebbero poi messo gli occhi anche su un altro giocatore verdeoro, vale a dire Everton Sousa Soeres, attaccante classe 1996 del Gremio che nell'ultima stagione ha segnato 16 reti in 46 partite giocando soprattutto da attaccante esterno in un 4-3-3. Il costo del cartellino è di 30 milioni di euro, ma il club brasiliano potrebbe accettare un presto oneroso con diritto di riscatto.

OCCHI A LIVERPOOL - Guardando invece al mercato europeo, fra le possibili operazioni low-cost ci sarebbero anche due giocatori del Liverpool che sono ai margini del progetto di Klopp: si tratta di Origi e Sturridge, con quest'ultimo che lo scorso gennaio era stato cercato anche dall'Inter. In attesa di capire se il sogno dei tifosi di rivedere Ibra in maglia rossonera potrà avverarsi, in via Aldo Rossi si stanno studiando anche altri profili perchè un altro attaccante serve a tutti i costi a Gattuso per la seconda parte di stagione.