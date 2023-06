Tuttosport - De Ketelaere flop anche all'Europeo U21. E il suo futuro al Milan resta un rebus

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

In via Aldo Rossi speravano che l'Europeo Under 21 potesse essere il torneo giusto per il rilancio di Charles De Ketelaere dopo la deludente stagione con la maglia del Milan e invece purtroppo le cose sono andate malissimo: il Belgio non ha infatti passato la fase a gironi e il trequartista rossonero non ha convinto nemmeno con la maglia della sua nazionale. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che De Ketelaere ha faticato parecchio come al Milan nonostante la fiducia del ct Mathijssen che lo ha schierato titolare in tutte e tre le partite.

FUTURO INCERTO - Charles andrà ora in vacanza, ma è chiaro che dopo una stagione così negativa sono parecchi i dubbi sul suo futuro in rossonero: il club di via Aldo Rossi punterà ancora su di lui o preferirà venderlo? Difficile dirlo ora anche perchè non sarà semplice per il Diavolo trovare eventualmente una squadra disposta a mettere sul piatto almeno 28 milioni di euro, vale a dire la cifra che permetterebbe al Milan di non fare una minusvalenza. I rossoneri non sembrano invece intenzionati a cederlo in prestito, quindi gli scenari possibili sono solo due al momento: restare a Milanello oppure essere venduto a titolo definitivo. Vedremo cosa succederà, quel che è certo è che all'Europeo Under 21 De Ketelaere ha perso un'altra grande occasione per rilanciarsi e dimostrare che il Diavolo non ha fatto male un anno fa ad investire su di lui.