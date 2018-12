Tuttosport - Gattuso, 4-3-3 e scelta a sorpresa: fiducia a José Mauri dopo la prova col Dudelange

Ci sono giocatori che faticano a cogliere al volo le occasioni. Altri, invece, che riescono eccome a sfruttarle. Prendete il caso di José Mauri, uno che, con ogni probabilità, non ha un posto fisso nelle gerarchie di Gattuso. Eppure, il giovane italo-argentino, fuori dalla squadra titolare anche nella sfida di Europa League giocata giovedì a San Siro, è riuscito a farsi largo sgomitando.

FIDUCIA - Entrato in campo nella ripresa contro il Dudelange (sul risultato di 2-1 per gli ospiti), il centrocampista rossonero è riuscito a dare uno strappo importante alla partita. Ebbene - forse un po’ a sorpresa - Gattuso ha deciso di premiare José Mauri, che partirà dal primo minuto nel lunch match con il Parma. Come evidenzia Tuttosport, il tecnico milanista, in virtù proprio dell’ottima prova offerta contro il Dudelange e del ritorno al 4-3-3, ha deciso di puntare sul classe ’96, il quale dovrebbe agire più da mezzala che da playmaker.

469 GIORNI DOPO - José Mauri ha sempre goduto della stima di Gattuso, che in estate ne ha bloccato la partenza. In questa stagione ha giocato solo in Europa League e sempre contro il Dudelange, mentre in Serie A non mette piede da 469 giorni, ovvero dal minuto 778 di Crotone-Milan. L’ultima da titolare in campionato risale invece a Cagliari-Empoli del 14 maggio 2017. Insomma, un’altra occasione da cogliere al volo per Mauri.