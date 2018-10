Tuttosport - Gattuso, dal baratro alla possibile zona Champions: avvio difficile, ma il quarto posto è lì

All’inferno e ritorno. Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, quando al 31esimo del primo tempo Quagliarella ha portato la Samp sul 2-1 a San Siro, Gattuso era sull’orlo del baratro. La squadra, però, ha dimostrato di essere con l’allenatore, di sacrificarlo per riuscire a trattenerlo sulla panchina rossonera. Insomma, a Milanello tutti remano dalla stessa parte.

CHAMPIONS - Gattuso, dunque, gode della fiducia incondizionata dei giocatori e domani, contro il Genoa, potrebbe ricevere un altro grande regalo. In caso di vittoria, infatti, i rossoneri sarebbero in piena zona Champions. Il rammarico, ovviamente, cresce: se il Milan, nonostante un avvio così complicato, è ancora lì, cosa sarebbe potuto succedere se non ci fossero stati tutti questi incidenti di percorso? Chissà...

CONTINUITA’ - La parola d’ordine è continuità. Guai a sprecare l’occasione: contro la Samp, i rossoneri hanno dato una bella dimostrazione di coesione, ma bisognerà confermare il tutto domani con il Genoa, sempre a San Siro. L’obiettivo, manco a dirlo, è un posto al sole in classifica con vista Champions. Se lo augura Gattuso, che, dopo aver sfiorato il baratro, ora sogna di spiccare il volo.