Tuttosport - Il Milan non ha nessuna intenzione di privarsi di Kalulu: fa parte delle scelte di Pioli

Negli ultimi giorni, non mancano le voci di mercato su Pierre Kalulu, difensore del Milan che è finito nel mirino del Bayern Monaco, il quale è alla ricerca di un nuovo giocatore da inserire nella rosa di Tuchel prima di dare il via libera alla cessione all'Inter di Pavard. Il giovane francese è finito nel mirino dei tedeschi che lo vorrebbero prendere in prestito con diritto di riscatto.

FA PARTE DEL PROGETTO - Come riporta questa mattina Tuttosport, questa formula non piace assolutamente al Diavolo che si sederebbe al tavolo solo per offerte a titolo definitivo da almeno 35 milioni di euro. A questo si aggiunge poi il fatto che per il Milan il giocatore francese non è assolutamente sul mercato perchè fa parte della scelte di Stefano Pioli che in questo momento lo sta usando più da terzino destro che da centrale.

PIOLI SE LO TIENE STRETTO - Mancano solo quattro giorni alla chiusura del mercato estivo e se il Milan dovesse cedere uno come Kalulu dovrebbe necessariamente prendere un sostituto all'altezza, cosa non semplice visti i tempi strettissimi. In via Aldo Rossi non vogliono cedere l'ex Lione, che è stato una delle grandi sorprese delle ultime stagioni milaniste. Pioli sa di poter contare su di lui sia come terzino che come centrale e quindi se lo vuole tenere stretto.