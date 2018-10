Tuttosport - Il Milan torna a volare con il trio Suso-Higuain-Cutrone. E Gattuso è salvo

Grande emozioni ieri a San Siro dove il Milan ha battuto 3-2 la Sampdoria e ha fatto un salto importante in classifica verso le prime posizioni (i rossoneri hanno ancora una partita da recuperare). Protagonisti del match sono stati Gonzalo Higuain, Patrick Cutrone e Suso, i quali hanno segnato le tre reti rossonere che hanno permesso al Diavolo di tornare alla vittoria dopo i due ko di fila contro Inter e Betis.

I MAGNIFICI TRE - L'edizione odierna di Tuttosport mette in risalto la prestazione dei tre attaccanti milanisti, che si sono cercati e trovati molto bene durante il match: in occasione del gol di Cutrone, per esempio, l'assist è stato di Suso, mentre la rete di Higuain è arrivata dopo un passaggio filtrante al bacio del giovane centravanti rossonero. Ieri contro la Sampdoria, Gattuso ha scelto di giocare dall'inizio con le due punte e i fatti gli hanno dato ragione, anche se ci sono delle cose da migliorare, in primis la fase difensiva.

TUTTI CON GATTUSO - E il successo di ieri rende anche meno traballante la panchina di Rino Gattuso che a fine partita si è detto soddisfatto perchè ha visto la reazione giusta dei suoi ragazzi dopo due sconfitte consecutive. La squadra ha dimostrato di essere unita e compatta intorno al proprio allenatore, che ora può guardare al futuro con maggiore ottimismo soprattutto se Suso, Higuain e Cutrone continueranno a giocare come ieri sera.