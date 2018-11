Tuttosport - Il Milan vuole blindare Suso: un nuovo rinnovo per cancellare la clausola da 38 milioni

In questa prima parte di stagione, il giocatore del Milan più decisivo è stato certamente Suso, il quale in campionato ha segnato quattro gol e regalato già otto assist: in pratica, lo spagnolo ha messo lo zampino in oltre metà delle 21 reti siglate dai rossoneri in Serie A. Le ottime prestazioni del numero 8 milanista potrebbero presto attirare le attenzioni di qualche top club straniero, che potrebbe strappare Jesus al Diavolo pagando i 38 milioni di euro di clausola rescissoria (è valida solo per l'estero).

NUOVO RINNOVO - Come spiega questa mattina Tuttosport, il Milan non vuole assolutamente venderlo, ma allo stesso tempo in via Aldo Rossi vogliono evitare eventualmente di perderlo per una cifra così bassa. E per questo motivo il club rossonero sarebbe disposto a rinnovargli nuovamente il contratto con conseguente aumento di ingaggio e cancellare questa clausola da 38 milioni di euro.

IMPRESCINDIBILE - L'importanza di Suso in questo Milan è sotto gli occhi di tutti, tanto che Gattuso non vuole mai fare a meno di lui: anche domani sera contro il Betis in Europa League, lo spagnolo sarà titolare e lo sarà ovviamente anche domenica contro la Juventus. Niente riposo dunque per l'ex Liverpool che è sempre più imprescindibile per la formazione milanista di Rino Gattuso.