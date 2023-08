Tuttosport - Il professor Pioli non risparmia nessuno: addio a tutti i trequartisti, ecco il 4-3-3!

Dopo quattro anni, il Milan ha deciso di cambiare faccia: niente più trequartista dietro la punta, ma un centrocampista in più. Il professore Stefano Pioli non ha risparmiato nessuno in questo caso, come scrive Tuttosport: Brahim Diaz è tornato al Real Madrid in cerca di spazio; Adli è fuori dal progetto e potrebbe essere una soluzione per la Salernitana; De Ketelaerel, come Adli, è stato tagliato fuori ed è ad un passo dal vestire la maglia dell'Atalanta.

Il jolly

Nella passata stagione, Stefano Pioli aveva provato un nuovo "esperimento", con Bennacer a ricoprire il ruolo di trequartista nel 4-2-3-1. Più che ad inventare, l'algerino serviva a dare fastidio e interrompere la manovra avversaria. Un vero e proprio jolly, che nel migliore momento si è infortunato: il rientro non ha ancora data sicura, ma è previsto per il nuovo anno.

Definitivo

Ora sta nascendo un nuovo Milan, basato sul 4-3-3: gli otto acquisti completati andranno a completare quella che era una squadra molto incompleta sia nell'undici titolare, sia in panchina. E anche se il 4-2-3-1 non dovesse ricevere un addio definitivo, l'impronta sarà sempre la stessa, con un giocatore più fisico schierato più avanti, niente più giocatori offensivi.