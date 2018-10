Tuttosport - Leader Higuain, il Milan riparte dal Pipita: in campo col Betis, ma serve che sia tranquillo

Col Betis è severamente vietato sbagliare. Non c’entrano i punti né tantomeno il passaggio del turno (che non sembra a rischio). Il Milan è costretto a vincere per altre ragioni ben più importanti. Uno scivolone questa sera, dopo la mazzata nel derby, potrebbe avere conseguenze piuttosto preoccupanti per Gattuso e squadra. Ecco perché il tecnico rossonero andrà sul sicuro, schierando una formazione affidabile senza tante seconde linee.

INDISPENSABILE - In campo, ad esempio, ci sarà Higuain, amareggiato per i pochi palloni ricevuti nel derby. Il Milan - scrive stamane il quotidiano Tuttosport - si aspetta tanto dal Pipita, il giocatore che può far fare il salto di qualità alla squadra. I rossoneri hanno bisogno del campione argentino ed è per questo che giocherà anche contro il Real Betis. Gattuso ha la necessità che Gonzalo sia tranquillo e che non lasci i compagni in balia del momento. Perché se è vero che contro l’Inter ha avuto pochissime chance, è altrettanto vero che il suo atteggiamento non è stato dei migliori.

LEADER - Come detto, il Pipa non ha vissuto una bella serata, ma il Milan ha bisogno della sua leadership ancor prima che delle sue giocate. Guai a sbagliare l’approccio alla partita, guai a pensare ancora al derby: col Betis bisogna solo vincere, per i tifosi e l’autostima più che per la classifica del girone. Con Higuain in campo è sempre un’altra musica, a patto che il nervosismo non prenda il sopravvento.